Український футболіст про переїзд у Росію: Мені подобається тутешня атмосфера

211 Читать новость на русском
Данило Сагуткін
Данило Сагуткін / shakhtar.com

Футболіст Данило Сагуткін розповів, чому погодився переїхати грати в Росію. Гравець на правах оренди перейшов з донецького "Шахтаря" у російський "Єнісей".

Гравець російського клубу "Єнісей" розповів, що мав багато пропозицій. Однак вирішив поїхати в Росію, порадившись з батьками.

Читайте також: Ще один український футболіст перейшов у російський клуб

Подзвонив агент і сказав, що можна поїхати в "Єнісей". Я поговорив з батьками, які живуть у Криму. Вони сказали їхати в Росію, що це буде для мене кроком вперед. У підсумку я сказав агенту, що хочу туди поїхати,
– заявив гравець.

За його словами, колишній гравець "Єнісея" українець Олег Данченко розповів йому, що в клубі хороші умови для розвитку футбольної кар'єри.

Я і сам дивився матчі РПЛ і стежив за чемпіонатом. Багато дивився російського футболу, тому що мені подобається тутешня атмосфера, дербі, кількість уболівальників на матчах. В Україні стільки фанатів ходять тільки матч "Шахтар" – "Динамо", а тут постійно дуже багато людей,
– сказав Сагуткін.

Сагуткін перейшов у російський клуб в оренду на один сезон. "Єнісей" у сезоні 2019/20 буде виступати у другому дивізіоні Росії.

Минулий сезон 23-річний футболіст провів в оренді в "Арсеналі-Києві", який вилетів у Першу лігу. На рахунку Сагуткіна 19 матчів у складі киян.

blog_ava
Свято Петра і Павла: що не можна робити у цей день
сьогодні
10853
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
сьогодні 12:31 Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
519
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7714
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3686
Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
11 липня 16:49 Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
881
Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
11 липня 14:20 Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
402
Новини
Більше новин
Залиште відгук