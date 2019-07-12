Український футболіст про переїзд у Росію: Мені подобається тутешня атмосфера

Футболіст Данило Сагуткін розповів, чому погодився переїхати грати в Росію. Гравець на правах оренди перейшов з донецького "Шахтаря" у російський "Єнісей".

Гравець російського клубу "Єнісей" розповів, що мав багато пропозицій. Однак вирішив поїхати в Росію, порадившись з батьками.

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Подзвонив агент і сказав, що можна поїхати в "Єнісей". Я поговорив з батьками, які живуть у Криму. Вони сказали їхати в Росію, що це буде для мене кроком вперед. У підсумку я сказав агенту, що хочу туди поїхати,

– заявив гравець.

За його словами, колишній гравець "Єнісея" українець Олег Данченко розповів йому, що в клубі хороші умови для розвитку футбольної кар'єри.

Я і сам дивився матчі РПЛ і стежив за чемпіонатом. Багато дивився російського футболу, тому що мені подобається тутешня атмосфера, дербі, кількість уболівальників на матчах. В Україні стільки фанатів ходять тільки матч "Шахтар" – "Динамо", а тут постійно дуже багато людей,

– сказав Сагуткін.

Сагуткін перейшов у російський клуб в оренду на один сезон. "Єнісей" у сезоні 2019/20 буде виступати у другому дивізіоні Росії.

Минулий сезон 23-річний футболіст провів в оренді в "Арсеналі-Києві", який вилетів у Першу лігу. На рахунку Сагуткіна 19 матчів у складі киян.