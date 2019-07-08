Український футболіст відмовив російському клубу й гратиме у Вірменії

Український футболіст Денис Дедечко перейшов у вірменський клуб "Арарат". Гравець відмовив російському клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дедечко повинен перейти в російський "Тамбов", однак півзахисник так і не підписав контракт з новачком РФПЛ.

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Тепер стало відомо, що Дедечко переходить в "Арарат". Як інформує сайт клубу з Єревана, українець підписав 2-річний контракт з вірменами.

We are delighted to announce Denys Dedechko has joined Ararat



The former Ukraine international player has signed 2-year term contract with our team️ pic.twitter.com/C7OxGOgCLG — FC Ararat Yerevan (@fcararatyerevan) 5 липня 2019 р.

Останні півроку 32-річний півзахисник провів в "Олександрії", в складі якої зіграв у 8 матчах. Дедечко допоміг клубу вперше в історії зайняти третє місце в чемпіонаті України й вийти в групу Ліги Європи.

В Україні півзахисник раніше грав у "Динамо", "Нафтовику", "Кривбасі", "Ворсклі" та "Маріуполі". Також Дедечко активно виступав і в Росії, де захищав кольори "Амкара", "Краснодара", "Луч-Енергії" та двічі поповнював склад "СКА-Хабаровська".

У минулому сезоні "Арарат" зайняв останнє місце в чемпіонаті Вірменії.