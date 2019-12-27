Український футболіст, який відвернувся від російського прапору, покинув клуб з РФ

Російський клуб "Нижній Новгород" оголосив про припинення співпраці з українським захисником Віталієм Федорівим.

Офіційний сайт клубу повідомляє, що угоду з гравцем розірвано за обопільною згодою.

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Федорів виступав у складі "Нижнього Новгорода" з березня 2018 року, зігравши в цілому 50 матчів. У поточному сезоні українець провів 17 ігор у другому за силою дивізіоні Росії.

В Україні Федорів запам'ятався за виступами за "Кривбас", "Говерлу" і "Олімпік", будучи при цьому вихованцем київського "Динамо", за першу команду якого Віталій зіграв лише п'ять матчів.

Нагадаємо, що Федорів став учасником гучного скандалу. У серпні минулого року українець демонстративно відвернувся від російського прапора під час виконання гімну і продовжив дивитися в бік трибун.