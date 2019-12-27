24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Український футболіст, який відвернувся від російського прапору, покинув клуб з РФ

170 Читать новость на русском
Віталій Федорів покинув "Нижній Новгород"

Російський клуб "Нижній Новгород" оголосив про припинення співпраці з українським захисником Віталієм Федорівим.

Офіційний сайт клубу повідомляє, що угоду з гравцем розірвано за обопільною згодою.

Читайте також: Російський тренер грубо відповів щодо скандалу з українським гравцем та прапором Росії

Федорів виступав у складі "Нижнього Новгорода" з березня 2018 року, зігравши в цілому 50 матчів. У поточному сезоні українець провів 17 ігор у другому за силою дивізіоні Росії.

В Україні Федорів запам'ятався за виступами за "Кривбас", "Говерлу" і "Олімпік", будучи при цьому вихованцем київського "Динамо", за першу команду якого Віталій зіграв лише п'ять матчів.

Нагадаємо, що Федорів став учасником гучного скандалу. У серпні минулого року українець демонстративно відвернувся від російського прапора під час виконання гімну і продовжив дивитися в бік трибун.

Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
сьогодні
8048
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Динамо Новини Росії Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:35 Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт – вони стануть безкоштовними
Юрій Семенюк 301
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 975
23 грудня 21:00 Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році
Михайло Гема 732
сьогодні 13:57 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
Юрій Семенюк 685
сьогодні 09:42 Протистояння Світоліної та Халеп увійшло в топ-10 найкращих за останні 10 років: відео
Юрій Семенюк 879
Новини
Більше новин
Залиште відгук