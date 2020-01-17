Український футболіст, якого вигнали з клубу через візит до Росії, прокоментував скандал

Клуб Першої ліги "Агробізнес" заявив на своєму сайті про звільнення форварда Ігоря Сікорського за його поїздку до Пітера під час зимового міжсезоння.

Футболіст зазначив, що, якби знав про таку реакцію, то в Росію не поїхав би.

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Я дійсно їздив до Пітера на чотири дні на запрошення родичів. Чесно кажучи, навіть припустити не міг, у що мені це виллється. Якби я знав, що через цю поїздки навколо мого імені буде стільки шуму, а клуб захоче розірвати контракт, то зрозуміло, що про цю поїздку я б і не замислювався.

"Дійсно, це викликало у мене шок. Але з іншого боку, чому, коли Андрій Шевченко під час війни з Росією відвідав хокейний матч в Пітері, то це не викликало настільки бурхливу реакцію в української спільноти, не було такого хайпа, як у випадку зі мною? Або, хоч Усик провів свій бій в Росії, але він як і раніше є бажаним героєм багатьох українських ЗМІ. Я все розумію, і згоден з будь-яким рішенням клубу з Волочиська. Приймаю його таким, яке воно є", – сказав Сікорський у інтерв'ю SportArena.

У поточному сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забивши 8 голів і зробивши 2 результативні передачі. Раніше нападник виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".