Український футболіст забив неймовірний гол з центру поля, чим спровокував бійку: відео
Український півзахисник Владлен Юрченко відзначився забитим голом за "Вайле" у чемпіонаті Данії. Та його гол викликав сутички на полі.
Причиною стало те, що українець пробив з центра поля, коли команди розігрували спірний удар. Голкіпер "Орхусу" не очікував на такий удар, і пропустив гол. Після цього на полі виникла сутичка. Закінчилося все тим, що гравці "Вайле розступилися", і "Орхус" забив гол у відповідь.
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Та після цього Юрченко знову вивів "Вайле" вперед голом зі штрафного. При цьому що на цей час "Вайле" грав у меншості.
Однак втримати хоча б нічию господарям не вдалося. "Орхус" спочатку зрівняв рахунок на 57-ій хвилині. За наприкінці матчу забив два голи.
Юрченко мав можливість скоротити різницю у рахунку, але на 90+7 хвилині не реалізував пенальті – воротар впорався з його ударом.
"Вайле" посідає останнє місце у групі вибування, тож може вилетіти з еліти чемпіонату Данії. За клуб виступає ще один українець Сергій Гринь.
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