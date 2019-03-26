Український футболіст зазнав жахливого розсічення у матчі з Люксембургом

Захисник збірної України Олександр Караваєв не зміг дограти матч кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу.

26-річний Краваєв, який з'явився на полі 79 хвилині замість Богдана Бутка, вже на 87 хвилині зустрічі отримав травму та не зміг продовжити участь у матчі. Замість нього на полі з'явився півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський.

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У нього (Караваєва, – авт) два розсічення в одному місці. Одне вже зашили. Лікарі зробили все, що могли. Подивимося, як буде вранці. Добре, що обійшлося тільки цим,

– розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Спорт 24 писав, що збірна України в матчі другого туру кваліфікації до Євро-2020 дивом змогла на виїзді обіграти збірну Люксембургу. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. За господарів поля забив Давід Тюрпель. У складі України відзначився Віктор Циганков, зрівнявши рахунок. Вирішальний гол на рахунку Родрігеса (автогол).

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