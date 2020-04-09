Український футболіст зімітував струс мозку заради переходу у київське "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко відверто розповів, на які жертви пішов, щоб потрапити у київський клуб. Футболіст знайшов цікавий для цього вихід.

Про це футболіст пригадав у інтерв'ю видання Чемпіонат. Після Євро-1988, яке відбувалось у Німеччині за футболістом почало стежити київське "Динамо".

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Селекціонер клубу Сучков приїжджав до Ленінграда, малював перспективи для Саленка. Тренер "Зеніта" Завідонов наприкінці сезону намагався відмовити Саленка, щоб той залишився у клубі, але футболіст для себе все вже вирішив.

Тоді "Динамо" було базовим клубом збірної. Ще однією перевагою "динамівців" було те, що вони обіцяли допомогти футболісту розв'язати усі його питання із армією. Тоді Саленко вирішив схитрувати.

Зараз вже, напевно, можна відкрити маленький секрет. В останньому матчі за "Зеніт" у Москві я зімітував струс мозку за п'ять хвилин до кінця гри – тільки б мене в армію відразу з манежу не "загребли". З таким діагнозом на пів року відстрочку від призову давали. Три дні я чесно провалявся в лікарні,

– розповів Саленко.

Кар'єра Олега Саленка

За "Динамо" Саленко виступав у 1989/92 роках.

Потім український нападник виступав у "Логроньєсі" (1993/94), "Валенсії" (1994/95), у 1995 році перейшов у шотландський "Рейнджерс", потім виступав у турецькому "Істанбулспорі" (1996/97).

У першому ж сезон у Туреччині став одним з найкращих бомбардирів команди, однак вже на наступний сезон виявився поза грою.

У чемпіонатах СРСР 111 матчів, 28 голів. У єврокубках – 20 матчів, 5 голів. Учасник і найкращий бомбардир Чемпіонату світу з футболу 1994 року (3 гри, 6 голів). Володар рекорду чемпіонатів світу за кількістю голів в одному матчі – 5

Чемпіон Європи серед юнаків (1988).

Чемпіон Шотландії у 1996 році.

Увійшов в історію і як перший головний тренер збірної України з пляжного футболу.

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