Український футболіст змінив черговий клуб за кордоном

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Мирослав Славов
Мирослав Славов / twitter.com/RigaFC_Official

Український форвард Мирослав Славов в чергове змінив клуб за кордоном. Славов став футболістом латвійської команди "Рига".

Про підписання контракту з футболістом повідомляє офіційний сайт "Риги". Деталі контракту клуб не розкриває.

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Останнім клубом 28-річного футболіста був "Кхорфаккан" з 2-го дивізіону ОАЕ. Раніше Славов виступав за данський "Ваннсюссель", німецький "Хемніцер". В Україні Марослав грав за донецький "Металург".

В активі українців два матчі за російський клуб "Анжи".

Усього за свою футбольну кар'єру Славов зіграв 165 матчів у різних турнірах, забив 91 гол та зробив 13 результативних передач.

На цей момент новий клуб українця лідирує у чемпіонаті Латвії. "Рига" набрала 41 очко й випереджає найближчого переслідувача РФШ на три очки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери
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