Український футболіст змінив черговий клуб за кордоном

Український форвард Мирослав Славов в чергове змінив клуб за кордоном. Славов став футболістом латвійської команди "Рига".

Про підписання контракту з футболістом повідомляє офіційний сайт "Риги". Деталі контракту клуб не розкриває.

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Останнім клубом 28-річного футболіста був "Кхорфаккан" з 2-го дивізіону ОАЕ. Раніше Славов виступав за данський "Ваннсюссель", німецький "Хемніцер". В Україні Марослав грав за донецький "Металург".

"Riga" FC parakstījusi līgumu ar gandrīz divus metrus garo ukraiņu uzbrucēju Miroslavu Slavovu! Karjeras laikā spēlējis daudzās Eiropas valstīs, bet pēdējā sezonā kļuva par čempionu AAE pēc spēka 2. līga! Laipni lūgts, Miro!



: https://t.co/SdX7r8P5Rt pic.twitter.com/4xv6sWIcSS — Riga FC (@RigaFC_Official) 4 августа 2019 г.

В активі українців два матчі за російський клуб "Анжи".

Усього за свою футбольну кар'єру Славов зіграв 165 матчів у різних турнірах, забив 91 гол та зробив 13 результативних передач.

На цей момент новий клуб українця лідирує у чемпіонаті Латвії. "Рига" набрала 41 очко й випереджає найближчого переслідувача РФШ на три очки.