Український футболіст змінив клуб у Німеччини

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Борис Тащі
Борис Тащі

Український півзахисник Борис Тащі став гравцем німецького клубу "Санкт Паулі". Угода розрахована на три роки.

Борис Тащі перейшов до "Санкт Паулі" з іншого німецького клубу – "Дуйсбурга". За цей клуб у цьому сезоні українець провів 21 матч, в якому забив два голи та віддав один результативний пас. Однак це не врятувало "Дуйсбург" від вильоту з другої Бундесліги.

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"Санкт Паулі" ж зайняв дев'яте місце у другій Бундеслізі.

Варто зазначити, що 25-літній Борис Тащі має досвід виступу і в еліті німецького футболу за "Штутгард".

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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