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Український футболіст Зозуля подарував лікарні обладнання для боротьби з коронавірусом

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Роман Зозуля / www.facebook.com

Футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля вирішив допомогти місцевій лікарні у боротьбі із коронавірусом. Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.

Подарунок від 30-річного українського форварда розмістять у відділенні інтенсивної терапії.

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Фотографією із подарунком Зозулі поділилось місцеве радіо. 
 
 
Додамо, що Роман Зозуля підписав контракт із клубом у 2017 році. А вже у листопаді 2019-го року представники "Альбасете" проводили опитування серед вболівальників, за результатами найкращим гравцем клубу було визнано Романа Зозулю.
 
У грудні 2019 року через образливі вигукування на адресу Зозулі із звинуваченнями у нацизмі з боку вболівальників на трибунах був зупинений, а потім скасований матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". 
 
Станом на сьогодні, 5 квітня, Іспанія посідає друге місце серед усіх країн за кількістю захворювань на коронавірус. У країні виявлено понад 126 тисяч осіб, із них майже 12 тисяч осіб померли та понад 34 тисячі одужали.

Профілактика COVID-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Роман Зозуля Коронавірус COVID-19 Спорт Футбол
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