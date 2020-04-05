Український футболіст Зозуля подарував лікарні обладнання для боротьби з коронавірусом
Футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля вирішив допомогти місцевій лікарні у боротьбі із коронавірусом. Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.
Подарунок від 30-річного українського форварда розмістять у відділенні інтенсивної терапії.
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Додамо, що Роман Зозуля підписав контракт із клубом у 2017 році. А вже у листопаді 2019-го року представники "Альбасете" проводили опитування серед вболівальників, за результатами найкращим гравцем клубу було визнано Романа Зозулю.
У грудні 2019 року через образливі вигукування на адресу Зозулі із звинуваченнями у нацизмі з боку вболівальників на трибунах був зупинений, а потім скасований матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете".
Профілактика COVID-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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