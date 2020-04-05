Український футболіст Зозуля подарував лікарні обладнання для боротьби з коронавірусом

Футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля вирішив допомогти місцевій лікарні у боротьбі із коронавірусом. Українець подарував медзакладу в Альбасете шарнірно-зчленоване ліжко.

Подарунок від 30-річного українського форварда розмістять у відділенні інтенсивної терапії.

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Фотографією із подарунком Зозулі поділилось місцеве радіо.

Додамо, що Роман Зозуля підписав контракт із клубом у 2017 році. А вже у листопаді 2019-го року представники "Альбасете" проводили опитування серед вболівальників, за результатами найкращим гравцем клубу було визнано Романа Зозулю.

У грудні 2019 року через образливі вигукування на адресу Зозулі із звинуваченнями у нацизмі з боку вболівальників на трибунах був зупинений, а потім скасований матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете".

Станом на сьогодні, 5 квітня, Іспанія посідає друге місце серед усіх країн за кількістю захворювань на коронавірус. У країні виявлено понад 126 тисяч осіб, із них майже 12 тисяч осіб померли та понад 34 тисячі одужали.

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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