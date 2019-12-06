Український футболіст Зозуля зворушливо привітав військових із Днем ЗСУ

Нападник "Альбасете" Роман Зозуля привітав військовослужбовців з нагоди Дня Збройних сил України.

Як відомо, 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. Цього дня 28 років тому Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України".

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І ще одне свято, свято сили і мужності. День ЗСУ! Вітаю всіх і кожного, хто причетний до збройних сил. Пам'ятайте, ви – ГЕРОЇ. Ви саме ті люди, якими пишаються дорослі та діти. Завдяки вам ми живемо і маємо можливість працювати, ходити по вулицях своєї рідної незалежної України.



Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни... Дякую їхнім матерям, дружинам, чоловікам та дітям! Ваші сім'ї – герої. Дуже вам дякую, що захищаєте нас!

– написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Cпорт 24 писав, що вболівальники іспанського "Альбасете" назвали українського нападника Романа Зозулю найкращим гравцем за підсумками жовтня.