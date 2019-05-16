Український футбольний клуб несподівано може припинити свої виступи

Виконувач обов'язків президента вінницької "Ниви", яка виступає у Другій лізі, Вадим Кудіяров розповів про інцидент з нападом вболівальників на арбітра після матчу з "Поліссям".

Після поєдинку, який завершився з рахунком 2:1 на користь "Полісся", вболівальники "Ниви" вибігли на футбольне поле, щоб побити головного арбітра матчу Дениса Рєзнікова.

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В.о. президента "Ниви" Вадим Кудіяров не поділяє дії окремих вболівальників, які вибігли на поле після матчу. Однак наголосив на несправедливій роботі арбітра.

Я, як і багато хто з інших, причетних до нашого клубу, цієї ночі не спав взагалі. Я не підтримую того дикунства, яке сталося після гри, але не можу заперечити людям, які на емоціях почали безпорядки. Не знаю, як дивитися в очі вінничанам після такого суддівства. Не розумію, навіщо це все тоді? Як боротися з цим "убивством із свистком"?

Суддя, вийшовши на поле після перерви, просто "відірвав голови" команді. Поставив пенальті, якого не було, й свистів тільки в одну сторону. Вболівальники все бачили. Градус невдоволення на трибунах зростав. Не дивно, що так у підсумку все закінчилося,

– цитує Вадима Кудіярова SportArena.

Окрім того, в.о. президента "Ниви" заявив, що клуб може знятися з Другої ліги. Рішення буде прийняте після зустрічі з керівництвом.

Ви знаєте, ми зараз проведемо зустріч з керівництвом і будемо приймати рішення. Морально готові зняти "Ниву" з турніру. Навіщо шукати ці кошти, інвестувати в дитячий футбол, збирати кожну копійку на футбол, якщо ось так весь сезон можна перекреслити? Навіщо ми це робимо? Щоб хтось купив потім за 100 гривень суддю, й над нами знущалися?

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В такому випадку ми не готові брати участь у розвитку професіонального футболу на Вінничині. Це не спорт, а якась "фінансова піраміда"! Я підтримую інші види, то краще зосереджуся суто на них, там більше задоволення й менше такого бруду. Де таке бачено у світі?!

Яким чином судді призначаються? Які оцінки вони отримують? Ось приїхав арбітр і дуже класно відсудив. Якби поліція на п’ять хвилин пізніше спрацювала, він би більше не свистів. А на нас ще й всі звинувачення, купа затриманих, керівництво запитує: "Що у вас там відбувається, що за "кіпіш" на всю країну?" Ось зараз будемо збиратися й вирішувати, як жити далі. Вінницька "Нива" може припинити участь у Другій лізі, хоча за грою були за крок від Першої,

– сказав чиновник.

За два тури до фінішу Другої ліги "Нива" посідає четверте місце з 41 очком в активі. Вінницький клуб зберігає математичні шанси вийти в Першу лігу.

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