Український гімн в Москві: каратистка Терлюга здобула феєричну перемогу (відео)

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Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / Фото з відкритих джерел

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала золоту медаль на 6-му етапі Прем'єр-ліги WKF, який відбувся в Москві.

Терлюга, яки виступає у ваговій категорії до 55 кг, виграла "на нуль" всі п'ять поєдинків на московському татамі.

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Вона перемогла шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сіора Накамуру (3:0), іранку Тарават Хаксар (1:0), а в фіналі розгромила японку Сару Ямада (6:0) .

Це п'ятий тріумф одеситки на турнірах Karate 1 в цьому сезоні і гарантований титул Grand Winner за його підсумками. Ця перемога підняла Анжеліку на друге місце в олімпійському рейтингу.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Карате
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