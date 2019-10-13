Український гімнаст Радівілов виграв медаль на чемпіонату світу
На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті (Німеччина) проходять фінальні змагання. Українець Ігор Радівілов виграв бронзу в опорному стрибку.
Український гімнаст набрав 14,749 бала, поступившись двома сотими представникам Росії Артуру Далалояну і Микиті Нагорному.
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Спортивна гімнастика
Опорний стрибок
1. Микита Нагорний (Росія) – 14,966
2. Артур Далалоян (Росія) – 14,933
3. Ігор Радівілов (Україна) – 14,749
Це вже друга бронза для України на чемпіонаті світу в Німеччині. У п'ятницю, 11-го жовтня, Олег Верняєв виграв першу в історії України нагороду на чемпіонаті світу у багатоборстві.
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