Український гімнаст Радівілов виграв медаль на чемпіонату світу

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Ігор Радівілов
Ігор Радівілов / НОК України

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті (Німеччина) проходять фінальні змагання. Українець Ігор Радівілов виграв бронзу в опорному стрибку.

Український гімнаст набрав 14,749 бала, поступившись двома сотими представникам Росії Артуру Далалояну і Микиті Нагорному.

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Спортивна гімнастика

Опорний стрибок

1. Микита Нагорний (Росія) – 14,966
2. Артур Далалоян (Росія) – 14,933
3. Ігор Радівілов (Україна) – 14,749

Це вже друга бронза для України на чемпіонаті світу в Німеччині. У п'ятницю, 11-го жовтня, Олег Верняєв виграв першу в історії України нагороду на чемпіонаті світу у багатоборстві.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Спортивна гімнастика
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