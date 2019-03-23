Український гімнаст Радівілов виграв срібну медаль на етапі Кубка світу
Український гімнаст Ігор Радівілов знову на п’єдесталі пошани Кубку світу. Цього разу українець виборов срібну нагороду у Досі.
Ігор Радівілов показав результат 14,916 в опорному стрибку. Цього вистарчило лише на срібну нагороду. Золото дісталося олімпійському чемпіону Лондона-2012 корейцю Ян Хак Сону (15,266).
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На попередньому етапі Кубка світу з Баку Ігор Радівілов здобув бронзову медаль у вправах на кільцях. А також срібну нагороду в опорному стрибку.
Джерело: 24 Канал
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