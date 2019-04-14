Український гімнаст виграв срібну нагороду на Чемпіонаті Європи

Український гімнаст Петро Пахнюк став віце-чемпіоном Європи у вправах на паралельних брусах.

На чемпіонаті Європи у польському Щецині українець отримав 15,333 бала. Цього вистарчило лише для срібної нагороди. Золото здобув росіянин Нікіта Нагорний.

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Ура, нарешті приємні новини з Щецина!



Петро Пахнюк - віце-чемпіон Європи!!!



Український гімнаст отримує за свою комбінацію на брусах 15,333 і здобуває срібну нагороду чемпіонату Європи у Щецині



Вітаємо, молодчина!!!#ECSzczecin2019 pic.twitter.com/IrxsbJpOSR — НОК України (@OlympicUA) 14 квітня 2019 р.

Ще один українець – Олег Верняєв – став лише восьмим у цій вправі. Та варто відзначити, що гімнаст ще відновлюється після травми.

Нагорода Петра Пахнюка стала єдиною для збірної України на цьому турнірі.