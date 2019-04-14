Український гімнаст виграв срібну нагороду на Чемпіонаті Європи
Український гімнаст Петро Пахнюк став віце-чемпіоном Європи у вправах на паралельних брусах.
На чемпіонаті Європи у польському Щецині українець отримав 15,333 бала. Цього вистарчило лише для срібної нагороди. Золото здобув росіянин Нікіта Нагорний.
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Ще один українець – Олег Верняєв – став лише восьмим у цій вправі. Та варто відзначити, що гімнаст ще відновлюється після травми.
Нагорода Петра Пахнюка стала єдиною для збірної України на цьому турнірі.
Джерело: 24 Канал
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