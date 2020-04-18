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Український гранд побореться з російськими клубами за воротаря збірної Албанії

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Гентіан Сельмані / Twitter

Луганська "Зоря" проявляє інтерес до 22-річного воротаря турецького "Менеменспора" Гентіану Сельмані.

Крім клубу УПЛ за 21-річним албанцем стежать "Болонья", "Олімпіакос", "Спартак" Москва і "Краснодар".

До речі У Росії є тренер, який може очолити київське "Динамо", – відомий коментатор

Сельмані приєднався до "Менеменспору" в серпні минулого року. Контракт голкіпера з турецьким клубом діє до червня 2021 року.

У поточному сезоні Сельмані провів 29 матчів за "Менеменспор" у всіх турнірах, пропустивши 39 голів. На рахунку голкіпера 14 поєдинків за Албанію U-21. Також він викликався в головну збірну країни, але поки не дебютував за національну команду.

Зоря йде на другому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" за результатами особистих зустрічей. "Менеменспор" займає 12 позицію у другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії ФК Зоря Футбол
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