Український гранд побореться з російськими клубами за воротаря збірної Албанії
Луганська "Зоря" проявляє інтерес до 22-річного воротаря турецького "Менеменспора" Гентіану Сельмані.
Крім клубу УПЛ за 21-річним албанцем стежать "Болонья", "Олімпіакос", "Спартак" Москва і "Краснодар".
До речі У Росії є тренер, який може очолити київське "Динамо", – відомий коментатор
Сельмані приєднався до "Менеменспору" в серпні минулого року. Контракт голкіпера з турецьким клубом діє до червня 2021 року.
У поточному сезоні Сельмані провів 29 матчів за "Менеменспор" у всіх турнірах, пропустивши 39 голів. На рахунку голкіпера 14 поєдинків за Албанію U-21. Також він викликався в головну збірну країни, але поки не дебютував за національну команду.
Зоря йде на другому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" за результатами особистих зустрічей. "Менеменспор" займає 12 позицію у другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини.
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