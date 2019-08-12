Український гросмейстер Ілля Нижник яскраво переміг на чемпіонаті США

Український гросмейстер Ілля Нижник блискуче переміг на 120-му відкритому чемпіонаті США, що фінішував у Орландо.

Українець набрав 8 очок з 9-ти і одноосібно посів перше місце. В турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 – гросмейстери, повідомляють "Українські шахи" у Facebook.

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Топ-25 чемпіонату США із шахів:

Раніше українка Анна Музичук розповіла для Спорт24 про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію. Про все це читайте – за посиланням .