Український гросмейстер Ілля Нижник яскраво переміг на чемпіонаті США
Український гросмейстер Ілля Нижник блискуче переміг на 120-му відкритому чемпіонаті США, що фінішував у Орландо.
Українець набрав 8 очок з 9-ти і одноосібно посів перше місце. В турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 – гросмейстери, повідомляють "Українські шахи" у Facebook.
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Топ-25 чемпіонату США із шахів:
Раніше українка Анна Музичук розповіла для Спорт24 про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію. Про все це читайте – за посиланням.
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