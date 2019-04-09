Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі

Миколаївський гросмейстер Олександр Бортник посів друге місце на чемпіонаті світу з шахової гри в кулю, що відбувався на сайті Chess.com.

Турнір тривав п'ять днів. На шляху до фіналу 22-річний шахіст з Миколаєва здолав багатьох відомих гросмейстерів і лише у вирішальному матчі програв титулованому американцю Хікару Накамурі – 4:18 (1:6, 2:6, 1:6). Тим не менше, настрій у Олександр був гарний, і він люб’язно відповів на питання спільноти Українські шахи.

Як починався ваш шлях до фіналу?

Я стартував у серії відбіркових змагань, де грали по 25 турів і лише переможець потрапляв у головний турнір. У першому відборі я лідирував до 21-го туру з 17 очками. Але потім з’явилися проблеми – почав лагати й фінішував лише п’ятим з 18 очками. (Примітка редакції: переміг іранський гросмейстер Аліреза Фірузджа – 19 очок.) У другому відборі з багатьох причин гра зовсім не пішла – лише 16,5 очка і 11 місце. (Примітка редакції: перше місце у аргентинця Федеріко Переса Понса – 19 очок.)

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Тим не менше я отримав запрошення в турнір претендентів. Це був справжній марафон – 10 учасників грали 4 кола. Я виграв цей важкий турнір набравши 26,5 очка з 36-ти. (Примітка редакції: в особистих мікроматчах Бортник зіграв унічию 2:2 лише з американцем Ендрю Таном, всіх інших суперників, серед яких було багато елітних гросмейстерів з класичної гри, він переміг.)

Вашим суперником у чвертьфіналі був триразовий чемпіон світу з бліцу Олександр Грищук…

Так, знаний суперник. Матч видався дуже важким. Але Олександр постійно поступався за часом, мені вдалося скористатися цим і перемогти – 7,5:5,5. (Примітка редакції: запорукою успіху став вдалий старт, коли Бортник виграв 3 партії і 4 звів унічию.) Непростим вийшов і півфінал проти Максима Вешьє-Лаграва, який діяв дуже швидко. Але і француза вдалося здолати – 16,5:12,5.

Чого не вистачило, аби продовжити переможну ходу і в фіналі?

Американець Хікару Накамура – номер 1 у грі в кулю. І він знову це довів, обігравши мене 18:4. Мені постійно не вистачало часу, Хікару був набагато швидшим – нічого не скажеш, клас у нього дуже високий.

Тим не менше, другим місцем ви, мабуть, також задоволені?

Так, стати віце-чемпіоном світу в кулю – це дуже почесно! Але наступного року спробую зіграти ще краще.

Свого часу знаний гросмейстре Едуард Гуфельд дуже скептично відгукувався про супершвидку гру. Він говорив, що це не шахи, а суперники можуть змагатися взагалі без дошки і фігур – просто, хто швидше натискатиме годинник. Як прокоментуєте ці слова? І взагалі – чи можна за 1 хвилини створити цікаву цілісну партію?

Фраза Гуфельда, в цілому, вірна. Хоча… В кулі дуже рідко вдається провести ідеальну партію, але іноді все ж вдається.

Що таке шахова куля? Це вид шахової гри, коли кожен суперник має на партію лише 1 хвилину без будь-якого додавання часу. Турніри з таким регламентом регулярно відбуваються на сайті Chess.com, зокрема, на цьому ресурсі щороку найсильніші та найшвидші шахісти змагаються за титул чемпіона світу з кулі.

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