Український футболіст Тетеренко: Між білорусами і українцями різниці взагалі не бачу

Український півзахисник "Слуцька" Юрій Тетеренко розповів про життя і роботу в Білорусі, а також порівняв українців і білорусів.

Відповідне інтерв'ю українець дав виданню Sport Arena.

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"Зараз в команді зі мною один українець – Сергій Чеботаєв з "Вереса". Раніше я не був з ним знайомий, але зараз нормально подружилися. Добре, коли в команді є земляки. У минулому році зі мною в "Слуцьку" був мій друг Артем Дудік – ми разом грали з ним у "Волині".

Слуцьк і Луцьк – не сильно схожі міста. Слуцьк поменше, але тут досить комфортно. Для нормального життя все є, в годині їзди Мінськ – можна з'їздити, прогулятися, якщо тут трохи стає нудно. Між білорусами і українцями різниці взагалі не бачу. Тут такі ж привітні і спокійні люди, як і у нас,

– сказав Тетеренко.

Чемпіонат Білорусі лишається єдиним, який так і не завмер через пандемію Covid-19. У час, коли інші європейські національні змагання ще тільки готуються вийти з карантину, тут відбувся вже сьомий тур.

Юрій Тетеренко – вихованець луцьких ДЮСШ-2 "Україна" та "Волинь", у якій займався разом з Олександром Чепелюком, Юрієм Романюком та Артемом Дудіком

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