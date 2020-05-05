24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Український футболіст Тетеренко: Між білорусами і українцями різниці взагалі не бачу

- Читать новость на русском
Юрій Тетеренко
Юрій Тетеренко / ФК "Слуцьк"

Український півзахисник "Слуцька" Юрій Тетеренко розповів про життя і роботу в Білорусі, а також порівняв українців і білорусів.

Відповідне інтерв'ю українець дав виданню Sport Arena.

Дивіться також Дубль за дві хвилини: українець, який брав участь у "договірняках", став героєм матчу в Білорусі

"Зараз в команді зі мною один українець – Сергій Чеботаєв з "Вереса". Раніше я не був з ним знайомий, але зараз нормально подружилися. Добре, коли в команді є земляки. У минулому році зі мною в "Слуцьку" був мій друг Артем Дудік – ми разом грали з ним у "Волині".

Слуцьк і Луцьк – не сильно схожі міста. Слуцьк поменше, але тут досить комфортно. Для нормального життя все є, в годині їзди Мінськ – можна з'їздити, прогулятися, якщо тут трохи стає нудно. Між білорусами і українцями різниці взагалі не бачу. Тут такі ж привітні і спокійні люди, як і у нас,
– сказав Тетеренко.

Чемпіонат Білорусі лишається єдиним, який так і не завмер через пандемію Covid-19. У час, коли інші європейські національні змагання ще тільки готуються вийти з карантину, тут відбувся вже сьомий тур.

Юрій Тетеренко – вихованець луцьких ДЮСШ-2 "Україна" та "Волинь", у якій займався разом з Олександром Чепелюком, Юрієм Романюком та Артемом Дудіком

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Білорусі Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Футболіст "Шальке", який вважався загиблим, виявлений живим
сьогодні , 13:04 Футболіст "Шальке", який вважався загиблим, виявлений живим
Михайло Гема
Не Роналду: названо автора найкращого голу Ліги чемпіонів за всю історію – відео
4 травня , 18:22 Не Роналду: названо автора найкращого голу Ліги чемпіонів за всю історію – відео
Михайло Гема