Український хокеїст нахабно штовхнув арбітра під час матчу, за що отримав дискваліфікацію: відео

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Євген Тимченко
Євген Тимченко / УХЛ

Капітан "Білого Барса" Євген Тимченко не зіграє в домашніх матчах з "Донбасом" – хокеїста дискваліфікували через штовханину з арбітром.

Під час матчу між "Донбасом" та "Білим Барсом" 14 березня Євген Тимченко в одній з атак нахабно відштовхнув арбітра, який був у нього на шляху біля бортика.

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Відео штовханини хокеїста та арбітра під час матчу

За такий вчинок Дирекція УХЛ вирішила дискваліфікувати гравця на два матчі. Таким чином, Євген Тимченко не зможе допомогти своїй команді в домашніх матчах півфіналу плей-офф проти "Донбасу". Ігри відбудуться 17 і 19 березня о 17:00 та 18:45 відповідно. Поки у серії попереду "Донбас" 2:0.

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Теги: Спорт Хокей ХК "Білий Барс" Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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