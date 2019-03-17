Український хокеїст нахабно штовхнув арбітра під час матчу, за що отримав дискваліфікацію: відео

Капітан "Білого Барса" Євген Тимченко не зіграє в домашніх матчах з "Донбасом" – хокеїста дискваліфікували через штовханину з арбітром.

Під час матчу між "Донбасом" та "Білим Барсом" 14 березня Євген Тимченко в одній з атак нахабно відштовхнув арбітра, який був у нього на шляху біля бортика.

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Відео штовханини хокеїста та арбітра під час матчу

За такий вчинок Дирекція УХЛ вирішила дискваліфікувати гравця на два матчі. Таким чином, Євген Тимченко не зможе допомогти своїй команді в домашніх матчах півфіналу плей-офф проти "Донбасу". Ігри відбудуться 17 і 19 березня о 17:00 та 18:45 відповідно. Поки у серії попереду "Донбас" 2:0.