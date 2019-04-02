Український хокеїст визнаний найкращим атакувальним гравцем в США: фото

Український форвард "Бостон Джуніор Брюїнз" Олександр Пересунько допоміг своїй команді виграти Dineen Cup Championship.

У фінальній серії бостонці виявилися сильнішими за "Коннектикут Джуніор Рейнджерс", отримавши мінімальну перемогу у вирішальній бою з рахунком 2:1.

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19-річний українець також був удостоєний звання найкращого атакувального гравця USPHL. На рахунку українця 60 очок (18 шайб + 42 результативні передачі).

Цікаво, що Олександр Пересунько влітку минулого року намагався прорватися в НХЛ, але на драфті вибраний не був. На наступному драфті українець також зможе виставити свою кандидатуру.

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