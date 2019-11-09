Український хокеїст закинув ефектну шайбу у дебютному поєдинку за збірну України

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Збірна України з хокею
Збірна України з хокею / ФХУ

Збірна України зіграла черговий матч на турнірі в Естонії. Суперником українців була команда-господиня змагань. А одну із шайб за "синьо-жовтих" закинув дебютант збірної України Ілля Коренчук

Саме шайба Коренчука допомогла зрівняти рахунок у матчі. Українці пропустили вже на першій хвилині зустрічі, однак на 10-й хвилині рахунок вже був рівний.

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Коренчук після вкидання шайби самостійно обвів захист супротивника і відправив її точно за спину естонського воротаря, зрівняв тим самим цифри на табло.

Відео ефектної шайби Коренчука у ворота збірної Естонії

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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