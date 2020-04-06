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Український хокеїст з'їв лимон на швидкість, виконуючи виклик в челенджі: відео

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Микита Коваленко / УХЛ

Під час вимушеної паузи, пов'язаної з карантином, в Українській хокейній лізі провели перший онлайн-баттл "Без ключок". Першими в битві "поза льодом" зійшлися гравці "Донбасу" та "Дніпра" Севастян Карпенко і Микита Коваленко.

В кінці випуску Севастян Карпенко кинув виклик своєму опоненту – з'їсти цілий лимон на швидкість заради підтримки свого імунітету.

До слова Легенда збірної України вчить готувати алкогольні коктейлі: відео

Микита Коваленко прийняв виклик гравця донеччан, і виклав результат у своєму Instagram.

Варто відзначити, щоб з'їсти цілий лимон, хокеїсту знадобилося лише 42 секунди.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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