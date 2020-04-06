Український хокеїст з'їв лимон на швидкість, виконуючи виклик в челенджі: відео

16:06, -

Під час вимушеної паузи, пов'язаної з карантином, в Українській хокейній лізі провели перший онлайн-баттл "Без ключок". Першими в битві "поза льодом" зійшлися гравці "Донбасу" та "Дніпра" Севастян Карпенко і Микита Коваленко.