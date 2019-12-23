24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Український кікбоксер ефектно побив росіянина на престижному турнірі: відео

235 Читать новость на русском
Сергій Адамчук

Український кікбоксер Сергій Адамчук (11-6, 0 КО) здобув впевнену перемогу над досвідченим росіянином Олексієм Ульяновим (29-7-1, 7 КО) в рамках турніру Glory 74, що проходив в нідерландському Арнемі.

У запеклій дуелі український кікбоксер зумів перемогти суперника розділеним рішенням суддів (29-28, 29-28, 27-30, 27-30, 29-28) і завоював право на титульний поєдинок.

Дивіться також: Перспективний український боксер потужно нокаутував непереможного німця: відео

Найкращим епізодом бою з Ульяновим стала несподівана вертушка від українського кікбоксера.

29-річний Адамчук є уродженцем Кривого Рогу. За свою кар'єру він провів 51 бій у кікбоксингу. На рахунку українського бійця 40 перемог, з яких 15 він здобув нокаутом, а також 11 поразок.

Очікується, що тепер Адамчук вийде на ринг 29 лютого 2020 року в чемпіонському бою, головному поєдинку шоу Glory 75 в Утрехті, проти тайського бійця Петчпаномрунг Кіатмоокао (на прізвисько Петч).

Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
сьогодні
12979
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 22:47 Український кікбоксер ефектно побив росіянина на престижному турнірі: відео
Юрій Семенюк 223
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 742
сьогодні 18:10 Даніель Дюбуа – нова грізна сила суперважкої ваги
Андрій Тудовші 1831
сьогодні 17:24 Далакян проведе захист титулу WBA: офіційна дата й ім'я суперника
Юрій Семенюк 149
сьогодні 08:54 "Тоттенхем" вдома програв "Челсі": дубль Вілліана, вилучення Сона (відео)
Ігор Саджениця 664
Новини
Більше новин
Залиште відгук