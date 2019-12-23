Український кікбоксер ефектно побив росіянина на престижному турнірі: відео

Український кікбоксер Сергій Адамчук (11-6, 0 КО) здобув впевнену перемогу над досвідченим росіянином Олексієм Ульяновим (29-7-1, 7 КО) в рамках турніру Glory 74, що проходив в нідерландському Арнемі.

У запеклій дуелі український кікбоксер зумів перемогти суперника розділеним рішенням суддів (29-28, 29-28, 27-30, 27-30, 29-28) і завоював право на титульний поєдинок.

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Найкращим епізодом бою з Ульяновим стала несподівана вертушка від українського кікбоксера.

29-річний Адамчук є уродженцем Кривого Рогу. За свою кар'єру він провів 51 бій у кікбоксингу. На рахунку українського бійця 40 перемог, з яких 15 він здобув нокаутом, а також 11 поразок.

Очікується, що тепер Адамчук вийде на ринг 29 лютого 2020 року в чемпіонському бою, головному поєдинку шоу Glory 75 в Утрехті, проти тайського бійця Петчпаномрунг Кіатмоокао (на прізвисько Петч).