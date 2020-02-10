Український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень за відео зі спецназом РФ

Український чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вимагає від Василя Ломаченка пояснити свою позицію через скандальне відео з російськими спецпризначенцями.

Про це Журавльов заявив на своєму каналі у YouTube.

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На підставі одного ролика, походження якого поки незрозуміло, робити передчасні висновки я б не став. Моя особиста думка – Василь був більше захоплений текстом, і не додивився відео до кінця. І ось цей напис: "Спасибі ввічливим людям", ми в Україні останні 6 років вже знаємо, хто ці "ввічливі люди", він просто не бачив.



Триколор на формі військових можна було і не побачити. Але найкращим варіантом буде коментар самого Василя про те, як він ставиться до "ввічливих людей", і чи варто їм говорити дякую. Хотів би побачити дохідливе пояснення Василя, не у віршах. Щоб ті, хто хвилюється,– перестали хвилюватися, а ті, хто радіють, – перестали або продовжили радіти,

– сказав Журавльов.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує "вежливым людям". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова. Через це на боксера полився шквал критики . Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.