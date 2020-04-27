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Український клуб несподівано покидає відомий тренер

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Остап Маркевич
Остап Маркевич / ФК "Агробізнес"

Одеський "Чорноморець" має намір припинити співпрацю з головним тренером Остапом Маркевичем. Син екстренера збірної України Мирона Маркевича не пропрацював в Одесі й року.

Як повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела в Одесі, клуб планує розірвати контракт з головним тренером вже найближчими днями.

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Сам Маркевич підтвердив цю інформацію, зазначає Tribuna.com.

Тренер очолив одеську команду у жовтні 2019 року. Під керівництвом Маркевича "Чорноморець" йде на 10-му місці в Першій лізі України.

До цього Маркевич також працював у першоліговому "Агробізнесі".

Нещодавно Маркевич повідомив, що в "Чорноморця" є борги по зарплаті за лютий 2020 року.

Коротка біографія Маркевича

Остап Маркевич – син відомого українського тренера Мирона Маркевича, народився 4 квітня 1978 року. Виступав за "Карпати-2" (Львів). Був тренером у футбольній школі Мирона Маркевича у Винниках.

Працював у структурі ФК "Вільярреал" (Іспанія). У 2016-2019 рр. тренував "Вільярреал» (U-20), разом з яким виграв срібні медалі чемпіонату Іспанії. З червня до жовтня 2019 року – головний тренер "Агробізнесу" (Волочиськ).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Чорноморець
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