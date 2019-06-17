Український клуб несподівано посів друге місце в Європі за кількістю обводок

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ФК "Карпати"
ФК "Карпати"

Футболісти "Карпат" займають друге місце за кількістю зроблених спроб піти в обіграш серед команд чемпіонатів Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та України за підсумками сезону 2018/19.

Про це повідомляє FootballHub з посиланням на статистичний сервіс Wyscout. У таблицях вказано кількість обводок в середньому за матч, а у відсотках – кількість успішних.

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"Леви" за гру в середньому 36 разів йшли обігрувати опонентів. Хоча найуспішнішими у цьому компоненті стали гравці "Шахтаря" – 74% проти 66% у "Карпат".

Найчастіше гравців львівського клубу в обведення йшли тільки футболісти французької "Ніцци".

За підсумками минулого сезону львів'яни зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши "Волинь" (0:0, 3:1).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
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