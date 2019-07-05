Український клуб отримав суперника у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів
ФІБА провела жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів. Від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон "Київ-Баскет". Кияни стартуватимуть з першого раунду кваліфікації.
Першим суперником "Київ-Баскет" буде "Капфенберг" з Австрії. Це семиразовий та чинний чемпіон країни. Матчі першого етапу кваліфікації відбудуться 17 та 20 вересня. Перший – в Австрії.
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На другому етапі кваліфікації переможець пари "Капфенберг" – "Київ-Баскет" зустрінеться з іспанським "Бургосом". Матчі відбудуться 26 та 29 вересня. Перший матч – на майданчику переможця пари "Капфенберг" – "Київ-Баскет".
Варто нагадати, що в основному етапі Ліги чемпіонів виступатимуть 32 команди. З них 24 автоматично отримають місця в груповому раунді. Ще вісім визначаться після двох кваліфікаційних етапів.
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