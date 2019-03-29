Український клуб отримав технічну поразку через підроблену довідку про медогляд гравців

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ФК "Суми" підробили довідку про медогляд
ФК "Суми" підробили довідку про медогляд / ФК "Суми"

Президент ПФЛ Сергій Макаров роз'яснив ситуацію щодо виїзного матчу 19 туру Першої ліги проти "Агробізнесу", який не відбувся через неявку ФК "Суми".

Макаров заявив, що вся справа в махінаціях з проходженням медогляду сумчанами.

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Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером. Виявилося, що ніякий клуб "Суми" там не з'являвся. Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли медичний огляд,
– сказав Сергій Макаров у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Суми" не приїхали на матч Першої ліги з "Агробізнесом" через проблеми з документами.

На даний момент ФК "Суми" знаходяться на 12 місці турнірної таблиці Першої ліги. Від зони перехідних матчів з командами Другої ліги їх відділяє лише одне очко.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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