Український клуб отримав технічну поразку через підроблену довідку про медогляд гравців

Президент ПФЛ Сергій Макаров роз'яснив ситуацію щодо виїзного матчу 19 туру Першої ліги проти "Агробізнесу", який не відбувся через неявку ФК "Суми".

Макаров заявив, що вся справа в махінаціях з проходженням медогляду сумчанами.

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Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером. Виявилося, що ніякий клуб "Суми" там не з'являвся. Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли медичний огляд,

– сказав Сергій Макаров у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Суми" не приїхали на матч Першої ліги з "Агробізнесом" через проблеми з документами.

На даний момент ФК "Суми" знаходяться на 12 місці турнірної таблиці Першої ліги. Від зони перехідних матчів з командами Другої ліги їх відділяє лише одне очко.

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