24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Український клуб переглядає футболіста, який виявився непотрібним "Ліверпулю"

481 Читать новость на русском
Руслан Костишин / facebook.com/pg/fckoloskovalivka

Наставник "Колоса" Руслан Костишин розповів про гравців, які перебувають у команді на перегляді. Клуб із Ковалівки переглядає гравця, який не підійшов англійському "Ліверпулі".

Костишин не назвав ім'я футболістів, яких переглядає "Колос". Але відомо, що вони французи.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Два французи на перегляді. Один з них був на перегляді в академії "Ліверпуля". Подивимося, як вони будуть виглядати. Якщо футболіст хороший, допомагатиме команді, чому ні. Але їм треба бути на голову сильніше. Гравці, яких ми підписали, дійсно хороші виконавці. Якби не згода президента, ці переходи не відбулися б,
– сказав Костишин в ефірі "Футбол news".

Разом з тим, наставник "колосків" радий, що команді вдалося підсилитися ексгравцем "Динамо" Андрієм Богдановим.

Радий, що підписали Богданова, мені подобається, як він веде гру. Сподіваємося, що станемо більш різноплановими в плані ведення гри, позиційної атаки. Він вміє зберегти м'яч, поміняти вектор атаки,
– додав Костишин.

  • Взимку "Колос" підсилився ще 4 новачками: Євгеном Єфремовим, Кирилом Петровим, Владиславом Соловейчіксом і Владиславом Ємцем.
  • На зимову перерву підопічні Костишина пішли на сьомому місці в таблиці Прем'єр-ліги. Відставання від "Маріуполя", який на 6-й сходинці, 2 очки.
  • Останній матч у 2019 році "Колос" програв на виїзді "Львову" (3:2).
  • Першу офіційну гру у 2020 році "Колос" зіграє 23 лютого проти "Олександрії".
Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
сьогодні
814
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Трансфери Футбол Спорт ФК Колос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 21:37 Капітан "Шахтаря" Тайсон святкує два дні народження
Юрій Семенюк 427
16 січня 14:30 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 791
17 січня 15:54 Український клуб розірвав угоду з футболістом після демонстративної подорожі до Росії
Юрій Семенюк 1452
17 січня 10:48 Коломойський назвав причину зникнення "Дніпра"
Юрій Семенюк 1123
17 січня 09:57 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3403
Новини
Більше новин
Залиште відгук