Український клуб переглядає футболіста, який виявився непотрібним "Ліверпулю"
Наставник "Колоса" Руслан Костишин розповів про гравців, які перебувають у команді на перегляді. Клуб із Ковалівки переглядає гравця, який не підійшов англійському "Ліверпулі".
Костишин не назвав ім'я футболістів, яких переглядає "Колос". Але відомо, що вони французи.
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Два французи на перегляді. Один з них був на перегляді в академії "Ліверпуля". Подивимося, як вони будуть виглядати. Якщо футболіст хороший, допомагатиме команді, чому ні. Але їм треба бути на голову сильніше. Гравці, яких ми підписали, дійсно хороші виконавці. Якби не згода президента, ці переходи не відбулися б,
– сказав Костишин в ефірі "Футбол news".
Разом з тим, наставник "колосків" радий, що команді вдалося підсилитися ексгравцем "Динамо" Андрієм Богдановим.
Радий, що підписали Богданова, мені подобається, як він веде гру. Сподіваємося, що станемо більш різноплановими в плані ведення гри, позиційної атаки. Він вміє зберегти м'яч, поміняти вектор атаки,
– додав Костишин.
- Взимку "Колос" підсилився ще 4 новачками: Євгеном Єфремовим, Кирилом Петровим, Владиславом Соловейчіксом і Владиславом Ємцем.
- На зимову перерву підопічні Костишина пішли на сьомому місці в таблиці Прем'єр-ліги. Відставання від "Маріуполя", який на 6-й сходинці, 2 очки.
- Останній матч у 2019 році "Колос" програв на виїзді "Львову" (3:2).
- Першу офіційну гру у 2020 році "Колос" зіграє 23 лютого проти "Олександрії".