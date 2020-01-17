Український клуб переглядає футболіста, який виявився непотрібним "Ліверпулю"

Наставник "Колоса" Руслан Костишин розповів про гравців, які перебувають у команді на перегляді. Клуб із Ковалівки переглядає гравця, який не підійшов англійському "Ліверпулі".

Костишин не назвав ім'я футболістів, яких переглядає "Колос". Але відомо, що вони французи.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Два французи на перегляді. Один з них був на перегляді в академії "Ліверпуля". Подивимося, як вони будуть виглядати. Якщо футболіст хороший, допомагатиме команді, чому ні. Але їм треба бути на голову сильніше. Гравці, яких ми підписали, дійсно хороші виконавці. Якби не згода президента, ці переходи не відбулися б,

– сказав Костишин в ефірі "Футбол news".

Разом з тим, наставник "колосків" радий, що команді вдалося підсилитися ексгравцем "Динамо" Андрієм Богдановим.

Радий, що підписали Богданова, мені подобається, як він веде гру. Сподіваємося, що станемо більш різноплановими в плані ведення гри, позиційної атаки. Він вміє зберегти м'яч, поміняти вектор атаки,

– додав Костишин.