Український клуб підписав досвідченого нападника, який грав у чемпіонаті Росії

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Дмитро Орлов перейшов у "Кременчук"
Дмитро Орлов перейшов у "Кременчук" / УХЛ

Хокейний клуб "Кременчук" підписав контракт з досвідченим нападником Дмитром Орловим.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

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На мене вийшов тренерський штаб кременчужан. Довго не роздумував і відповів позитивно, так як багатьох знаю в цій команді: Кисельова, Зайцева, Фурсу та інших. У нас тут зібралася сильна команда, але ми для себе ставимо тільки одну мету – стати чемпіонами,
– сказав Дмитро.

Найкращим в кар'єрі 28-річного форварда був сезон 2015/16, коли він захищав кольори казахстанського "Арлану". Орлов ставав найкращим бомбардиром того чемпіонату (набравши 58 очок), а його команда в підсумку виграла золоті медалі.

Минулий сезон Орлов відіграв у складі "Тамбова" в ВХЛ, але провів лише 4 матчі, записавши на свій рахунок 2 результативних бали.

ХК "Кременчук" в минулому розіграші УПЛ дійшов до півфіналу плей-офф, де зазнав поразки в серії від херсонського "Дніпра" (3:4).

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Теги: Спорт Хокей ХК Кременчук
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