Український клуб підписав футболіста, який грав в окупованому Криму
Рівненський "Верес" підписав контракти із ще трьома новачками. До команди на правах вільних агентів офіційно приєдналися півзахисники Валерій Кучеров і Антон Євдокимов, а також нападник Сергій Чеботарьов.
Контракти з новобранцями розраховані на півтора роки, повідомляє офіційний сайт ФК "Верес".
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25-річний Кучеров раніше виступав за "Сталь" з Алчевська і Кам'янського, "Верес", київський "Арсенал" і "Калуш". У клубі з Рівного футболіст провів 40 матчів.
У послужному списку 23-річного Євдокимова – досвід виступів за донецький "Металург", краматорський "Аванград" і "Сталь" з Кам'янського.
У свою чергу, 27-річний Чеботарьов є вихованцем "Дніпра". Також грав за "Кривбас", "Нафтовик-Укрнафта" і "Севастополь". Також у 2015-2016 роках Чеботарьов виступав за "Кафу" з Феодосії у тимчасово окупованому Росією Криму.
На зимову перерву у Другій лізі "Верес" відправився на 6 місці в турнірній таблиці групи А, набравши 24 очки після 17 матчів.
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