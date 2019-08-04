Український клуб підписав іранського нападника Захеді

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Шахаб Захеді
Шахаб Захеді / olimpik.com.ua

Іранський нападник Шахаб Захеді продовжить кар'єру в Україні. Футболіст поповнив лави донецького "Олімпіка".

З 23-річним футболістом підписаний дворічний контракт, повідомляє сайт донецького клубу.

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Форвард гратиме під 8-м номером. Останній матч Захеді провів рік тому. З січня він був без клубу. Раніше він виступав за іранські команди "Персеполіс" і "Машин Сази", а також ІБВ з Ісландії.

Футболіст вже встиг поділитися враженнями від свого переїзду в Україну.

4 роки тому, я приїжджав в Україну зі своїм колишнім клубом в рамках тренувальних зборів. Ми грали товариський матч проти "Арсеналу". І вже тоді я був приємно здивований рівнем місцевого футболу. Крім того, мені дуже сподобався Київ. Для моєї кар'єри перехід в "Олімпік" – крок вперед. Тут у мене є можливість розвивати свої навички й продемонструвати свій потенціал. Я хочу показати всім чого я вартий.

Я приїхав сюди, бо хочу перемагати разом з командою. Моя мрія – грати в єврокубках. В "Олімпіку" створені всі умови для цього. Президент і сам був професійним гравцем, він добре розуміє футбол і потреби команди. Ще один плюс – можливість попрацювати з тренером, який був легендарним футболістом. Жуліо Сезар зміг зібрати в клубі дійсно кваліфікованих гравців. Наше завдання – працювати на тренуваннях, щоб реалізувати його ідеї в грі,
– заявив іранець.

Крім позиції форварда, Захеді може зіграти правого і лівого вінгера. За даними Тransfermarkt, вартість іранського гравця складає 125 000 євро.

Про всі офіційні трансфери "Олімпіка" – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Олімпік
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