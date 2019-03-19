Український клуб підписав легіонера з турецької ліги

Донецький "Олімпік" оголосив про підписання контракту з нігерійським захисником Дарлінгтон Ігвекалі.

З 18-річним футболістом підписано угоду терміном до літа 2023 року. Він буде виступати під 20-м номером, інформує сайт донеччан.

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Попереднім клубом гравця був ФК "Аланіяспор" (Туреччина).

Новачок "Олімпіка" народився в Нігерії та є вихованцем "Magic international football club ENUGU". Після закінчення навчання в академії потрапив в турецький "Аланьяспор".

Протягом півроку тренувався з першою командою і виступав у молодіжній першості турецької ліги U-21, де зіграв вісім поєдинків.

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