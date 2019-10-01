Український клуб підписав російського нападника, з яким свого часу вигравав трофей

Хокейний клуб "Донбас" підписав контракт з досвідченим російським нападником Олександром Васильєвим. Гравець вже свого часу виступав за український клуб, і ставав чемпіоном України та вигравав Континентальний кубок.

Загалом у складі донецького клубу нападник провів два сезони: у 2011/12 захищаючи кольори донеччан у ВХЛ (32 матчі, 4+11 очок), а в сезоні – 2012/13 виступав у КХЛ (1 матч, 0 очок) та чемпіонаті України (10 матчів, 4+6 очок).

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Досвідчений російський форвард має великий досвід виступів у Континентальній хокейній лізі – в складі "Витязя", "Атланта", новокузнецького "Металурга", "Донбасу", "Спартака" та "Торпедо" Васильєв сумарно провів 223 матчі, набрав 90 (38 + 52) очок при показнику корисності -34. Також 171 гру хокеїст відіграв у ВХЛ, виступаючи в "Рязані", "Єрмаку", "Донбасу", ХК ВМФ, "Титані", "ВРХ Хейлунцзян" та "Південному Уралі". У них Васильєв набрав 99 (36 + 63) очок, з яких 18 (5 + 13) – в 37 матчах минулого сезону.

Відзначимо, що у 2007 році Васильєв виступав на Меморіалі Глінки в складі збірної Росії.

У складі "Донбасу" форвард буде виступати під 65 номером.