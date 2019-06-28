Український клуб потрапив у "групу смерті" гандбольної Ліги чемпіонів

У Відні відбулося жеребкування гандбольної Ліги чемпіонів. Український "Мотор" потрапив до групи B, яке можна назвати "групою смерті". Адже з українською командою зіграють переможці та фіналісти останніх чотирьох розіграшів Ліги чемпіонів.

Суперниками запорізького "Мотора" стали чинний володар титулу "Вардар" (Македонія), фіналіст цього сезону "Веспрем" (Угорщина), а також "Віве Кельце" (Польща), "Монпельє" (Франція), "Порту" (Португалія), "Кіль" (Німеччина) та БГК імені Мєшкова (Білорусь).

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У "Мотор" справжня "група смерті": Лігу чемпіонів за останні чотири сезони вигравали "Вардар" (2017, 2019), "Віве Кельце" (2016) та "Монпельє" (2018), а "Веспрем" чотири рази грав у фіналі.

Матчі першого туру будуть зіграні з 11-го по 15 вересня. З груп "А" і "В" в плей-офф вийдуть по 6 кращих команд. "Мотор" зіграє в Лізі чемпіонів сьомий сезон поспіль.