Український клуб потрапив у "групу смерті" гандбольної Ліги чемпіонів

67 Читать новость на русском
"Мотор" зіграє у Лізі чемпіонів
"Мотор" зіграє у Лізі чемпіонів / ГК "Мотор"

У Відні відбулося жеребкування гандбольної Ліги чемпіонів. Український "Мотор" потрапив до групи B, яке можна назвати "групою смерті". Адже з українською командою зіграють переможці та фіналісти останніх чотирьох розіграшів Ліги чемпіонів.

Суперниками запорізького "Мотора" стали чинний володар титулу "Вардар" (Македонія), фіналіст цього сезону "Веспрем" (Угорщина), а також "Віве Кельце" (Польща), "Монпельє" (Франція), "Порту" (Португалія), "Кіль" (Німеччина) та БГК імені Мєшкова (Білорусь).

Читайте також: Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року

У "Мотор" справжня "група смерті": Лігу чемпіонів за останні чотири сезони вигравали "Вардар" (2017, 2019), "Віве Кельце" (2016) та "Монпельє" (2018), а "Веспрем" чотири рази грав у фіналі.

Матчі першого туру будуть зіграні з 11-го по 15 вересня. З груп "А" і "В" в плей-офф вийдуть по 6 кращих команд. "Мотор" зіграє в Лізі чемпіонів сьомий сезон поспіль.

blog_ava
Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео
сьогодні
3666
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6817
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3431
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1442
Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
27 червня 23:06 Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
1534
Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
27 червня 17:45 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
Ігор Саджениця 2247
Новини
Більше новин
Залиште відгук