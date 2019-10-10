Український клуб познущався над суперником у Лізі чемпіонів та вийшов у Елітраунд

Херсонський "Продексім" зіграв свій другий поєдинок основного раунду футзальної Ліги чемпіонів.

Халле Гооік – Продексім 3:7

Після нічиєї з "Бенфікою" херсонці зустрічалися з господарями паркету – бельгійським клубом "Халле Гооік" і здобули розгромну перемогу 3:7.

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Початок матчу видався за господарями, і українцям пару раз відверто пощастило (штанга і пару гострих моментів), однак до кінця тайму "Продексім" вирівняв гру, а під завісу першої двадцятихвилинки і зовсім зробив комфортну перевагу в рахунку. Ронін на 19-й і 20-й хвилинах оформив дубль.

Після перерви українці діяли впевнено і не дозволили засумніватися в своїй перевазі. Влаштувавши перестрілку, "Продексім" забив п'ять голів, хоча і пропустив три голи.

Таким чином, "Продексім" за тур до фінішу гарантував собі вихід в Елітраунд, і тепер матч з "Аразом" впливатиме лише на підсумковий розподіл місць у групі.

В елітному раунді 16 клубів розіб'ють знов-таки на чотири групи, переможці яких отримають перепустки до фінального етапу. Термін проведення еліт-раунду — 19-24 листопада. Жеребкування — 18 жовтня (початок — о 15:00 за київським часом).

Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу відбудеться 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників.