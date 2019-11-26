Український клуб прикро поступився у Лізі чемпіонів, перемагаючи 0:2

Южненський "Хімік" зазнав поразки в своєму другому матчі групового раунду волейбольної Ліги чемпіонів.

Хімік – ЛКС 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15)

У домашньому поєдинку з польським "ЛКС" з Лодзя українки виграли два перші сети, але цим і обмежилися.

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У наступних сетах перевага польської команди було очевидною і як результат – гості перемогли з рахунком 3:2. У вирішальній партії українкам не вдалося зачепитися за перемогу, польки впевнено забрали цей сет собі – 15:8.

Рахунок міг бути ще більшим, але в першому сеті "ЛКС", виграючи 23:20 примудрився програти п'ять м'ячів поспіль.

Найрезультативнішою у складі "Хіміка" стала Тетяна Козлова (20 очок). У "ЛКС" по 22 очки набрали Катаріна Лазович і Ізабела Коваліньска.

У наступному матчі "Хімік" вдома прийматиме "Штутгарт" (він же "Альянс Воллей"). Цей поєдинок відбудеться 17 грудня.