Український клуб продав усі квитки на матчі на новому стадіоні

Житомирське "Полісся" повертається в рідне місто. Команда вперше зіграє офіційний матч на домашньому стадіоні "Спартак Арена" в Житомирі. Усі квитки на матч Другої ліги проти "Калуша" були продані.

До цього стадіон перебував на реконструкції. Розпочали її ще у 2018 році. Вартість реконструкції стадіону станом на 15 серпня 2018 року становила 45 мільйонів 577 тисяч 888 гривень. 7 лютого 2019 року на сесії депутати проголосували за виділення на реконструкцію стадіону "Спартак" ще 7,6 мільйона гривень.

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Поки йшла реконструкція, "Полісся" грало на стадіоні "Авангард" у Новоград-Волинському, що у Житомирській області. Тож перший матч команди у рідному місті викликав чималий ажіотаж. Усі квитки на гру проти "Калуша" були продані. Стадіон вмішає майже 6 тисяч глядачів, а квиток коштував від 30 до 100 гривень.

Урочисте відкриття стадіону "Спартак Арена" відбулося 22 серпня 2019 року. У цей день у Житомирі відбувся турнір пам’яті морського піхотинця Дмитра Рудя. Дмитро Рудь загинув 16 травня 2018 року на Донеччині під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ. Йому було лише 20 років. У рамках турніру пройшли перші футбольні матчі на реконструйованому стадіоні "Спартак Арена". Багато житомирян та гостей міста цього дня прийшли підтримати улюблені команди та вшанувати пам'ять Героя Дмитра Рудя.

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До цього 18 липня на цьому стадіоні "Полісся" зіграло товариський матч проти ФК "Купол" – команди 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Варто додати, що матч "Полісся" – "Калуш", який відбудеться у неділю, 8 вересня, обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Крістіною Козорог.