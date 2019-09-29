Український клуб програв третій матч поспіль у Лізі чемпіонів

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"Мотор" програв "Вардару"
"Мотор" програв "Вардару" / handball.motorsich.com

Гандбольний клуб "Мотор" зазнав третьої поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда вдома мінімально поступилася "Вардару".

"Мотор" вдало розпочав матч, вигравши першу половину зустрічі 18:16. Однак у другій команда з Північної Македонії доволі швидко зрівняла рахунок. Тож обидва клуби почергово виходили вперед. Але підсумкову перемогу таки святкував "Вардар" – 30:31. 

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Ця поразка стала третьою для "Мотора" у Лізі чемпіонів Європейської гандбольної федерації. Команда займає останнє місце у групі B.

Варто відзначити, що "Мотор" вже грав з "Вардаром" у вересні 2019 року. Однак тоді це був матч SEHA Ліги, і тоді українська команда вдома перемогла 32:31. Там "Мотор" після трьох турів має три перемоги. Наступний матч "Мотор" проведе саме у SEHA Лізі проти сербської "Войводини" на виїзді. Гра запланована на вівторок, 1 жовтня.

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Теги: Спорт Гандбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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