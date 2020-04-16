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Український клуб програв у CAS справу про договірні матчі

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"Олімпік" програв у CAS справу про договірні матчі / shakhtar.com

Футбольний клуб "Олімпік" програв справу про договірні матчі у Спортивному арбітражному суді (CAS). Український клуб позивався до Української асоціації футболу (УАФ).

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про перемогу Української асоціації футболу у фейсбуці.

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"Українська асоціація футболу здобуває важливу перемогу в Спортивному суді Лозанни. Цього разу у справі про договірні матчі, в якій фігурували гравці ФК "Олімпік", – написав Павелко.

За словами Павелка, це перший успіх його команди у боротьбі з матчами з фіксованими результатами на високому рівні.

Редакція Спорт24 звернулася до ФК "Олімпік" за коментарем та очікує відповіді від юриста клубу.

У чому звинувачують ФК "Олімпік"?

  • Команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.
  • Це тягнуло автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, адже участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом.
  • Однак "Олімпік" все ж отримав ліцензію та продовжив виступати в українській Прем'єр-лізі.
  • За повідомленням FootballHub, через договірні матчі довічно були дискваліфіковані такі футболісти: Назар Єдинак, Вадим Счастливцев, Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе, Богдан Степаненко.
  • Донецький клуб вважає, що Комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування у справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 і U-19. Це і стало причиною звернення у CAS.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту ФК Олімпік Футбол Спорт
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