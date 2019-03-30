Український клуб програв в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру

Гандбольний "Мотор" зазнав поразки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру. Команда на виїзді поступилася польському "Віве Кельце".

Віве Кельце – Мотор 34:29 (17:12, 17:17)

Перший матч між цими командами у Запоріжжі закінчився внічию 33:33. Тож для проходу у наступну стадію "Мотору" треба було перемагати. Однак чотири пропущені голи поспіль наприкінці першого тайму ускладнили це завдання. "Мотор" програв перший тайм з різницею у 5 голів – 17:12.

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У другому таймі гра була рівна. Обидві команди закинули по 17 м'ячів. Однак поляки зберегли свою перевагу після першого тайму. Тож саме вони виграли цей матч.

І саме "Віве Кельце" зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Там їх суперником буде французький ПСЖ.