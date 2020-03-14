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Український клуб розірвав контракти з усіма гравцями через дострокове завершення сезону

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МБК "Миколаїв" припинив співпрацю з усіма баскетболістами / ФБУ

МБК "Миколаїв" припинив співпрацю з усіма баскетболістами після дострокового завершення сезону в Суперлізі.

У зв'язку з рішенням виконкому ФБУ про припинення чемпіонату України 2019/2020 серед команд Суперліги і вищої ліги, 13 березня відбулися збори гравців, тренерського складу та керівництва МБК "Миколаїв", на якому було оголошено про те що за погодженням з агентами гравців контракти на сезон 2019/2020 вважаються такими, що втратили силу.

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"Корабели" зобов'язуються виконати фінансові зобов'язання, прописані в контрактах баскетболістів, і надати легіонерам авіаквитки на дорогу додому.

Гравці, що залишаються в Миколаєві, можуть проводити індивідуальні тренування в залах клубу до підписання контракту з іншою командою, але не пізніше 1 червня 2020 року.

  • За підсумками сезону "Миколаїв" посів сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги з 8 перемогами в 26 матчах.
  • При цьому Фінал чотирьох Кубка України, куди вийшли "Дніпро", "Київ-Баскет", "Одеса" і "Хімік", був перенесений на вересень нинішнього року в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус в Україні БК Миколаїв Баскетбол
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