Український клуб розірвав контракти з усіма гравцями через дострокове завершення сезону
МБК "Миколаїв" припинив співпрацю з усіма баскетболістами після дострокового завершення сезону в Суперлізі.
У зв'язку з рішенням виконкому ФБУ про припинення чемпіонату України 2019/2020 серед команд Суперліги і вищої ліги, 13 березня відбулися збори гравців, тренерського складу та керівництва МБК "Миколаїв", на якому було оголошено про те що за погодженням з агентами гравців контракти на сезон 2019/2020 вважаються такими, що втратили силу.
До слова НБА призупинила сезон через коронавірус у гравців "Юти Джаз"
"Корабели" зобов'язуються виконати фінансові зобов'язання, прописані в контрактах баскетболістів, і надати легіонерам авіаквитки на дорогу додому.
Гравці, що залишаються в Миколаєві, можуть проводити індивідуальні тренування в залах клубу до підписання контракту з іншою командою, але не пізніше 1 червня 2020 року.
- За підсумками сезону "Миколаїв" посів сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги з 8 перемогами в 26 матчах.
- При цьому Фінал чотирьох Кубка України, куди вийшли "Дніпро", "Київ-Баскет", "Одеса" і "Хімік", був перенесений на вересень нинішнього року в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Вибір редакції
-
"Львів" та "Карпати" знову зіграли внічию у дербі: 2 нереалізовані пенальті та вилучення – відеосьогодні , 15:57
-
Фуркад виграв останню гонку в кар'єрі, але програв великий Кришталевий глобус норвежцю Бьосьогодні , 15:22
-
Призупинення єврокубків, скасування товариських матчів збірної України: новини спорту 13 березнясьогодні , 07:35