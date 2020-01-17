Український клуб розірвав угоду з футболістом після демонстративної подорожі до Росії

Футбольний клуб "Агробізнес" з Волочиська розірвав угоду з гравцем Ігорем Сікорським. Причиною стали відвідини спортсменом Росії.

Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу, угоду з гравцем було розірвано в односторонньому порядку зв’язку з порушенням пункту "всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації".

До слова: Український футболіст, якого вигнали з клубу через візит до Росії, прокоментував скандал

"Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується. Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя. В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули. ФК "Агробізнес" вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу", – заявили в клубі.

Варто відзначити, що сторінка Ігоря Сікорського в Instagram є закритою для сторонніх читачів.



Ігор Сікорський відвідав Росію (скрін з його сторінки в Instagram)



Ігор Сікорський відвідав Санкт-Петербург (скрін з його сторінки в Instagram)

Ігор Сікорський лише влітку 2019 року перейшов до "Агробізнеса". За 19 матчів за команду він забив 8 голів.