Український клуб сенсаційно розірвав контракт з відомим тренером

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Леонід Кучук покинув "Рух"

Головний тренер "Руху" Леонід Кучук покинув свою посаду. Рішення прийнято за обопільною згодою сторін.

Клуб подякував 60-річному тренеру за співпрацю. Про це повідомляє офіційний сайт львівської команди.

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Кучук працював у "Русі" з лютого. У 32 матчах з ним клуб здобув 18 перемог, 8 разів зіграв внічию і зазнав 6 поразок.

60-річний фахівець став рекордсменом клубу за проведеним часом на посаді головного тренера – 313 днів.

Після 19-ти турів Першої ліги 2019/20 "Рух" лідирує в чемпіонаті, набравши 39 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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