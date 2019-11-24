Український клуб виставив за двері одразу 9 футболістів перед зимовою перервою

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ФК "Черкащина" / Пресслужба ФК "Черкащина"

Клуб Першої ліги "Черкащина", який займає останнє місце в турнірній таблиці, після осінньої частини чемпіонату розлучився відразу з дев'ятьма гравцями.

Про це повідомляє фан-аккаунт клубу в Instagram.

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За обопільною згодою контракти були розірвані з Олексієм Майбородою, Юрієм Малєю, Іваном Антонюком, Андрієм Фаюком, Євгеном Задорожнюком, Олександром Медведем, Михайлом Цеброю, Тимуром Погранічним і Максимом Зеленевичем.

Крім цього, клуб незабаром можуть покинути ще два гравці. "Черкащина" запропонувала розірвання контракту Олександру Цибульнику і Дмитру Кошелюку, але гравця поки не підписали угоду про те, що готові піти з команди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК Черкащина припинила співпрацю з дев’ятьма гравцями після матчу 19 туру Першої ліги з Інгульцем (1:2). Угоду за обопільною згодою розірвав Майборода Олексій, Малєй Юрій, Антонюк Іван, Фаюк Андрій, Задорожнюк Євген, Медведь Олександр, Цебро Михайло, Погранічний Тимур і Зеленевич Максим. Зазначимо, що Цибульник Олександр папери про розірвання договору ще не підписав, хоча клуб йому запропонував. Також цю процедуру запропонували Дмитру Кошелюку, але він теж ще не підписав.

Публикация от ОПФК "Черкащина" Черкаси (@opfk_cherkashchina)

Раніше головний тренер команди Олександр Кирилюк заявив, що в клубі великі проблеми з фінансуванням і порівняв свою роботу з "виживанням".

В останньому матчі осінньої частини сезону "Черкащина" програла "Інгульцю" (1:2), клуб Кирилюка має всього 6 очок після 19 зіграних турів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Черкас
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