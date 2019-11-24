Український клуб виставив за двері одразу 9 футболістів перед зимовою перервою

Клуб Першої ліги "Черкащина", який займає останнє місце в турнірній таблиці, після осінньої частини чемпіонату розлучився відразу з дев'ятьма гравцями.

Про це повідомляє фан-аккаунт клубу в Instagram.

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За обопільною згодою контракти були розірвані з Олексієм Майбородою, Юрієм Малєю, Іваном Антонюком, Андрієм Фаюком, Євгеном Задорожнюком, Олександром Медведем, Михайлом Цеброю, Тимуром Погранічним і Максимом Зеленевичем.

Крім цього, клуб незабаром можуть покинути ще два гравці. "Черкащина" запропонувала розірвання контракту Олександру Цибульнику і Дмитру Кошелюку, але гравця поки не підписали угоду про те, що готові піти з команди.

Раніше головний тренер команди Олександр Кирилюк заявив, що в клубі великі проблеми з фінансуванням і порівняв свою роботу з "виживанням".

В останньому матчі осінньої частини сезону "Черкащина" програла "Інгульцю" (1:2), клуб Кирилюка має всього 6 очок після 19 зіграних турів.