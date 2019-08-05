Український клуб втратив двох лідерів напередодні першого матчу в Лізі Європи

У четвер, 8 серпня, "Маріуполь" зіграє свій перший матч в поточному розіграші Ліги Європи. Суперником азовців виступить голландський АЗ. До цього поєдинку український колектив підходить з кадровими втратами.

Приазовцям не допоможуть центральний захисник Сергій Яворський та нападник Руслан Фомін.

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Дійсно, проблема є. Сергій Яворський точно не зіграє в першому поєдинку з АЗ, але до гри з "Карпатами" може і встигне відновитися. А ось Руслан Фомін вибув як мінімум на три тижні.

"Що ж тепер в матчі Ліги Європи в ролі чистого нападника може зіграти Владислав Вакула або Ігор Тищенко, якого на зборах ми пробували в цій ролі. Будемо думати, як вийти з цього становища", – сказав головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич в коментарі "Команда №1".

"Маріуполь" проведе першу гру проти АЗ вдома 8 серпня, старт поєдинку – о 20:00. Якщо команда Бабича пройде в наступний раунд, то в плей-офф Ліги Європи може зіграти з "Антверпеном" або "Вікторією" Пльзень.