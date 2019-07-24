Український клуб заявив 11 бразильців на новий сезон УПЛ

223 Читать новость на русском
Заявка ПФК "Львів" на сезону 2019/20
Заявка ПФК "Львів" на сезону 2019/20

ПФК "Львів" оголосив заявку команди на сезон української Прем'єр-ліги 2019/20.

Офіційний сайт УПЛ опублікував заявку ПФК "Львів" на сезон 2019/20.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Львів'яни включили до своєї заявки 25 гравців. Цікаво, що у складі 14 українців і 11 бразильців.

У числі бразильців – Бруно Дуарте, Мартан, Рафаел Сабіно, Педро Вітор, Альваро, Пернамбуко, Вісенте, Рожеріо Шина, Енріке Араужо.

Також дозаявлені два новачки – 18-річні півзахисники Леонардо і Баяно. Додамо, що Жонатан і Ліпе не потрапили у заявку на сезон.

Спорт 24 писав, що донецький "Шахтар" дозаявив на майбутній сезон в УПЛ ще трьох футболістів.

blog_ava
Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
сьогодні
8805
Теги: Спорт Футбол ФК Львів УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
сьогодні 15:39 Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
732
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9762
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4983
Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
сьогодні 09:50 Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
1703
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
23 липня 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1786
Новини
Більше новин
Залиште відгук