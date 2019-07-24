Український клуб заявив 11 бразильців на новий сезон УПЛ

ПФК "Львів" оголосив заявку команди на сезон української Прем'єр-ліги 2019/20.

Офіційний сайт УПЛ опублікував заявку ПФК "Львів" на сезон 2019/20.

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Львів'яни включили до своєї заявки 25 гравців. Цікаво, що у складі 14 українців і 11 бразильців.

У числі бразильців – Бруно Дуарте, Мартан, Рафаел Сабіно, Педро Вітор, Альваро, Пернамбуко, Вісенте, Рожеріо Шина, Енріке Араужо.

Також дозаявлені два новачки – 18-річні півзахисники Леонардо і Баяно. Додамо, що Жонатан і Ліпе не потрапили у заявку на сезон.

Спорт 24 писав, що донецький "Шахтар" дозаявив на майбутній сезон в УПЛ ще трьох футболістів.