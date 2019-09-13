Український клуб заявив на сезон 14 росіян

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ХК "Кременчук" заявився на сезон
ХК "Кременчук" заявився на сезон / УХЛ

Хокейний клуб "Кременчук" завершив формальності, пов'язані з оформленням переходів гравців і підписанням контрактів. відтак команда подала заявку на черговий сезон чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.

У заявку кременчуцької команди увійшли 24 хокеїсти: 2 воротаря, 9 захисників і 13 нападників. 14 з них – росіяни.

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Заявка "Кременчука" на сезон УХЛ

Воротарі: Микита Гордюшин, В'ячеслав Новіцький (Росія).
Захисники: Ілля Бабрусьов (Росія), Олександр Горлушко, Олександр Боєвих, Вадим Хрішпенц (Росія), Владислав Гріцких (Росія), Володимир Калугін (Росія), Давид Григорян (Росія), Тимур Сультєєв (Росія), Олександр Александров.
Нападники: Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона, Микола Кисельов (Росія), Олексій Зайцев (Росія), Єгор Серанов (Росія), Дмитро Сазонов (Росія), Олександр Пукс (Росія), Дмитро Орлов (Росія), Семен Жеребцов (Росія), Ярослав Свіщєв, Гліб Бондарук (Росія), Гліб Варава.

Головний тренер "Кременчука" – Олександр Савицький, асистенти головного тренера – Дмитро Сумец та Олександр Соколов.

Перший матч "містяни" зіграють вже у неділю, 15 вересня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей ХК Кременчук
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